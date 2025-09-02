Eccellenza, per la società neopromossa un debutto pieno di emozioni. Fratta, a Ferrara è stata una vittoria da film: "Ho detto ai ragazzi: quando ci ricapita?»

Un muro di gente incredibile, una coreografia da serie A, una Curva Ovest praticamente sold-out. L’intera Ferrara si era mobilitata per la rinascita della Spal, ma la formazione biancazzurra, così come tutta la città, non ha fatto i conti con la dura legge del gol: in campo ci sono anche gli avversari. E gli avversari domenica pomeriggio si chiamavano Fratta Terme, una frazione di Bertinoro che si è regalata un sogno.

"Una partita contro un muro così di gente? Bellissimo, sembrava di essere in serie A – ha commentato mister Enrico Malandri nel day after, ancora con la voce roca –. L’ho detto con i ragazzi: ‘ma quando ci ricapita?’. Siamo scesi in campo per divertirci, e così abbiamo fatto". Quasi come la scenografia di un film. "Anzi, meglio – continua Malandri –. Perché la domenica è iniziata con tutti noi che sembravamo in gita: i ragazzi col cellulare in mano, a registrare. Un po’ come quando vai all’estero e fai il tour dei grandi stadi della Champions. Però poi pensi che in quel campo devi giocare. E, devo dire, i ragazzi sono stati bravissimi a rimanere concentrati fin da subito, senza pagare lo scotto del grande debutto".

Scotto che i biancazzurri non hanno pagato per un semplice motivo. "Ben 9 dei nostri 11 titolari facevano già parte del gruppo lo scorso anno. Ed è questo che ci ha fatto vincere: idee chiare e la continuazione di un percorso che dura da tempo. Poi, chiaro, su 5 cambi quattro sono con noi da quest’estate, ma è simbolico che ha segnato l’unico subentrato che era con noi anche anno scorso…". E dopo un lunedì di meritato riposo, oggi la Fratta torna ad allenarsi. "Sì, perché quella di Ferrara è solo la prima partita di un percorso lunghissimo – chiude il mister –. Una vittoria che ci deve dare spinta e consapevolezza, ma dobbiamo tornare subito con i piedi per terra perché domenica col Solarolo sarà durissima".

"Per noi è stata una giornata magica – commenta invece il direttore generale Andrea Fiumi, ancora con un filo di voce –: per come è arrivata, per come l’abbiamo organizzata e preparata e, soprattutto, per come è finita. È stata una giornata di emozioni, una dietro l’altra, in una cornice incredibile e in uno stadio da serie A". Poi subito elogia i ragazzi. "Hanno disputato una grandissima gara, vinta in maniera meritata – continua Fiumi –. Ci siamo divorati un gol in apertura, poi ce ne hanno annullato uno per un fuorigioco molto dubbio. Subito dopo sono scesi loro e hanno segnato. Lì ho pensato: ‘adesso vengono fuori’. Invece siamo riusciti a rimanere compatti, abbiamo pareggiato e poi, nell’epico finale, addirittura vinto".

Per la Fratta, inutile dirlo, già il pareggio sarebbe stato un ottimo risultato, "invece abbiamo ammutolito uno stadio da 6mila persone e una città intera. E i 200 tifosi biancoverdi, si sentivano solo loro! È tanta roba". E, soprattutto, il frutto di un lungo lavoro. "Quando sono uscito dal tunnel – conclude Fiumi –, ho pensato proprio questo. E dà lustro alla Fratta e a quello che stiamo facendo".

e.ma.