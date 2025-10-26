Eccellenza. Per lo Young al ’Mazzola’ arriva il secondo pari senza gol

young santarcangelo

0

fratta terme

0

YOUNG SANTARCANGELO: Golinucci, Ciavatta (33’ st Galassi), Rocchi, Ceccarelli, Vukaj, Maioli, Fuchi, Zanni, Misuraca (43’ st Bianchi), Sorrentino (22’ st Para), Lombardi. A disp.: Chiarabini, Guidi, Parma, Arduini, Vernazzaro, Kotchap. All.: Riccipetitoni.

FRATTA TERME: Lombardi, De Luca, Rossini (38’ st Signore), Panzavolta, Sedioli, Errani, Spadaro (17’ st Gallo), Miraglia (17’ st Candoli), Ndiaye (43’ st Diop), Marozzi, Ravaioli. A disp.: Zavatti, Benini, Siboni, De Matteis, Milandri. All.: Malandri.

Arbitro: Alessandro Delucca di Bologna. Assistenti: Nicola Baldisserri di Lugo di Romagna e Marco Martini di Imola.

Ammoniti: Maioli, Ndiaye, Rocchi, Ravaioli.

Secondo pareggio consecutivoenza reti al ’Mazzola’ per o Young Santarcangelo che questa volta sbarra la strada al Fratta Terme. La partita rimane in equilibrio per gran parte dei novanta minuti, con poche occasioni da una parte e dall’altra e molto gioco concentrato a centrocampo. Nella prima parte sono i clementini a provarci di più. Al 18’ Fuchi impegna Lombardi con un colpo di testa su corner, poi al 25’ sempre Lombardi si supera con un grande intervento sul tentativo ravvicinato di Sorrentino. Il Fratta risponde al 30’ con Spadaro, e poco dopo con Ndiaye, murato da un ottimo intervento di Golinucci. Nella ripresa il ritmo si abbassa. Ci prova Fuchi dalla lunga distanza, ma Lombardi blocca. In pieno recupero, l’ultima occasione è di Gallo che di testa manda troppo alto.