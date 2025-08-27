Eccellenza: perfezionato l’arrivo del senegalese classe 2007. La Sangio prende il mancino Diallo. Un innesto di valore per Calderini

SAN GIOVANNI Diallo sì, Granado no. A pochi giorni dall’avvio della stagione ufficiale, domenica si giocherà il primo turno di Coppa Italia regionale, la Sangiovannese è sempre attiva sul mercato per cercare di poter dare un pizzico di qualità in più a una rosa che, oggettivamente, ha un’età media davvero molto bassa. È stato, praticamente, perfezionato l’ingaggio del senegalese classe 2007 Ibrahim Diallo, difensore di piede mancino alla sua prima apparizione in Italia e che sarà a disposizione di Calderini non appena saranno completate tutte le pratiche burocratiche per il suo tesseramento. Ha fin qui giocato spezzoni di amichevoli prima a Montagnano e, domenica, contro l’Audax Rufina e anche per un fattore anagrafico si è andati verso questa direzione che permetterà l’allenatore azzurro di avere una valida alternativa in difesa all’altra quota del 2007 Nocentini, che più di altri suoi coetanei ha messo piede in campo nelle prime apparizioni stagionali.

Chi invece giocherà altrove, sembra nel sud Italia, è l’attaccante Leonardo Granado che dopo alcuni giorni di presenza a San Giovanni già dalla giornata di lunedì non si è più presentato all’allenamento per aver accettato le lusinghe di un’altra società. Agatensi, però, è già alla ricerca di un’altra punta che possa alternarsi con il ventenne Borri. In tema di amichevoli il Marzocco scenderà nuovamente in campo questo pomeriggio alle 18 al Fedini contro la primavera 3 dell’Arezzo allenata da Andrea Bricca, che della Sangio è stato capitano nelle ultime due stagioni di professionismo. Costo del biglietto cinque euro.

È ufficiale, intanto, che la partita con la Castiglionese valevole per la Coppa Italia si giocherà non alle 15 ma alle 16 di questa domenica al Fedini. Per il ritorno è stato chiesto dalle due società l’anticipo a sabato 6 settembre sempre alla stessa ora.

