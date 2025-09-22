Eccellenza. Perignano-Cenaia, il derby finisce in parità. Ma per i locali è quasi una vittoria

FRATRES PERIGNANO 1CENAIA 1969 1

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Kapidani, Vittorini, Magliocca (26’ st Pagni), Passerotti (11’ st Regoli), Mearini, Lovo (20’ st Garunja), Meucci. All.Fanani.CENAIA 1969: Bettarini, Cavalli, Arcidiacono, Bianchi (38’ st Provinzano), Signorini, Puleo, Fischer (21’st Rossi), Cito (41’ st Quilici), Boumarouan (15’ st Maggi), Remedi, Santagata. All.Sena.Arbitro: Gallo di Mestre.Marcatori: al 18’ pt Bianchi, 34’ st Mearini.

Perignano – Un pareggio che vale come una vittoria per i Fratres Perignano che riescono nel finale a strappare un punto prezioso nel derby pisano con il Cenaia. Nel pre-partita la società rossoblù ha voluto celebrare con una targa i tre suoi giocatori, Giordani, Genovali e Remedi, freschi campioni d’Europa di beach soccer, dopo aver trionfato in finale contro la Spagna. Un riconoscimento che dimostra il valore dei giocatori che militano nella società perignanese e da lustro alla società stessa. Primo tempo equilibrato, con le due formazioni che si sono studiate a lungo. E’ il Cenaia però che si dimostra maggiormente intraprendente e al 18’ si porta meritatamente in vantaggio con Bianchi che, con una botta secca, imparabile, conclude in rete una azione di prima degli avanti verde arancioni. Dopo il gol gli ospiti potrebbero raddoppiare ma, prima Puleo e poi Cito, non riescono a concretizzare. Nella ripresa il gioco si fa più equilibrato con il Perignano che mostra di voler credere nel pareggio. che arriva al 34’ a seguito di un lungo lancio, con palla spizzata da Santagata e raccolta poi da Mearini che la mette alle spalle di Bettarini. Da segnalare che pochi minuti dopo un gol del Cenaia è stato annullato per fuorigioco. Il pari premia l’impegno e la determinazione dei rossoblù mentre per gli ospiti ci sono ancora difficoltà a tradurre in gol il gioco.

Pietro Mattonai