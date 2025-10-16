Eccellenza. Perignano raccoglie un punto. Cenaia ko

Ieri si è giocato il turno infrasettimanale del Campionato di Eccellenza che ha visto sia i Fratres Perignano che il Cenaia giocare in trasferta. La prima è andata a far visita alla Pro Livorno mentre i verdiarancioni sono andati a giocare a Prato sul terreno dello Zenith. I rossoblù perignanesi erano chiamati a cancellare la beffa della sconfitta casalinga di domenica contro quella Prolivorno che è impegnata a cercare di risalire la classifica. Una trasferta difficile che si conclusa con un pareggio a reti bianche. La partita è stata equilibrata e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Nella ripresa i rossoblù, nonostante la stanchezza del’impegno di domenica scorsa, hanno intensificato il loro pressing cercando la via del gol. L’occasione è capitata sui piedi di capitan Genovali ma la palla ha colpito in pieno il palo negando alla squadra di Fanani la vittoria.

Per il Cenaia un altro risultato negativo che sta pregiudicando le ambizioni che la società aveva all’inizio di stagione. A Prato con lo Zenith la squadra di mister Sena ha collezionato un ulteriore scivolone che la sta posizionando in fondo alla classifica. Una partita che ha visto prevalere la squadra locale che ha giocato da compagine leader del campionato. Infatti con il minimo scarto e soprattutto con un gol realizzato su calcio di rigore, al 9’ del secondo tempo, i pratesi hanno incassato i tre punti. Il Cenaia da parte sua, a dispetto del risultato negativo, ha giocato una buona partita, forse una delle migliori di questo avvio di campionato, ma non riesce a concretizzare in gol le occasioni che crea. Nel finale la migliore opportunità per pareggiare con il colpo di testa di Santagata che va a colpire la traversa e nega ai verdi arancioni un meritato pareggio.

Pietro Mattonai