Eccellenza Play off. Il Mazzola al Bertoni si gioca l’accesso alla finale nazionale

C’è fiducia in casa Mazzola dopo il ko di misura di domenica pomeriggio a Castellalto (Teramo) contro Castelnuovo Vomano. Il gol di Borri nel recupero tiene infatti aperte le speranze in vista del ritorno di domenica prossima. La notizia è che si giocherà al campo Bertoni dell’Acquacalda e non a Cerchiaia (tradizionale campo del team) e che alla formazione di Ghizzani servirà vincere con due gol di scarto per essere certa della qualificazione alla finale nazionale. In caso di vittoria con un solo gol di scarto (e con qualsiasi punteggio) si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. In caso di parità al 90’ o di successo degli abruzzesi saranno logicamente loro ad accedere all’ultimo atto che mette in palio un posto in serie D. Nell’altra semifinale, giocata sempre domenica, i romani del Montespaccato si sono imposti 2-1 in casa sugli emiliani del Mezzolara. Domenica a Budrio (in provincia di Bologna) il Mezzolara sarà nella stessa situazione del Mazzola. Tornando ai biancocelesti tornerà a disposizione di Ghizzani l’attaccante Geraci, appiedato dal giudice sportivo dopo la finale playoff del girone contro la Rondinella, e che ha scontato il turno di squalifica a Castellalto.