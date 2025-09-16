Eccellenza. Pochetti, dg della Civitanovese, sul ko a Fermo: "Sbagliata la gestione dei minuti finali del match»

"Non si può perdere una gara così a quattro minuti dalla fine". Lo afferma Paolo Pochetti, direttore generale della Civitanovese, a margine della sconfitta rimediata dai rossoblù nel derby contro la Fermana. Il match del Recchioni è terminato 1-0 a favore dei locali grazie ad un rigore trasformato da Cicarevic quasi al novantesimo. "Abbiamo sbagliato – dichiara Pochetti – nella gestione dei minuti finali, controllando male alcuni traversoni. Prima del gol, avevamo già rischiato in un episodio simile". Però sarebbe stato necessario fare qualcosa in più in fase offensiva. "Sicuramente avremmo potuto fare di meglio – aggiunge –, ma la partita era stata preparata bene anche a livello offensivo. Significa che dobbiamo lavorare ancora di più e meglio. Sennò, si è trattato di un confronto equilibrato. Nel primo tempo, la Fermana ha avuto una occasione importante, mentre nella ripresa ne abbiamo avute due noi, con Cappa e Pompili. Cosa mi è piaciuto? L’esempio dei senatori: Visciano, Cahais e Handzic si sono spesi per tutta la gara". Va però notato che nelle sue tre uscite ufficiali, la Civitanovese ha realizzato soltanto una rete e, più in generale, poche sortite offensive. Perciò sarebbe necessario intervenire sul mercato per avere più soluzioni in campo. Infatti potrebbe esserci il ritorno in rossoblù di Martin Garcia, esterno offensivo tra i protagonisti della vittoria del campionato di Promozione 2022-23. Garcia salutò i colori rossoblù dopo le prime giornate della stagione di Eccellenza 2023-24, passando al Tolentino. Lo scorso anno, ha giocato nell’Aurora Lube Treia. "Qualcosa faremo – afferma Pochetti –, ma allo stesso tempo dobbiamo anche sfoltire. Il difensore Fagan potrebbe non arrivare poiché deve risolvere il contratto con L’Aquila". Domani la Civitanovese sarà impegnata nel ritorno degli ottavi di Coppa Italia, contro la Sangiustese. Fischio d’inizio alle 18.30 al Comunale di Villa San Filippo. Domenica, invece, la squadra di Mercanti riceverà il Matelica, per la terza di campionato (15.30).

Francesco Rossetti