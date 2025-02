Eccellenza. Ponte Buggianese al rush finale per la salvezza

Un pari in casa del Perignano è un risultato importante. Se si mette in conto che gli uomini di Fanani erano andati in vantaggio e che il Ponte Buggianese veniva da due sconfitte consecutive per uno a zero, poteva andare più che bene. Certo che i rimpianti vengono fuori sempre, perché dopo la reazione d’orgoglio che la squadra di Vettori ha avuto, si poteva portare a casa una vittoria di sicuro più che importante.

"Il punto conquistato e la buona prestazione fatta nell’ultima mezz’ora di gara, ce li teniamo stretti – dice il dirigente Gianni Sensi –. Certo che un po’ di rammarico c’è, specie guardando i risultati delle altre, tutti a nostro sfavore. Ma va comunque detto che nel corso del primo tempo avevamo fatto male e che Rizzato è stato come sempre provvidenziale nel tenerci a galla".

Adesso c’è da guardare avanti e pensare alle prossime partite, decisive per mantenere la categoria. "Iniziamo a pensare alla Massese, che verrà a giocare in casa nostra – aggiunge –. Non avremo Lucaccini ma speriamo di recuperare Chelini, uscito fuori dopo pochi minuti per infortunio. Inoltre abbiamo recuperato Sgherri, che ha giocato qualche minuto contro il Perignano, e stiamo per riavere Pievani. Dovremo anche in questo caso fare punti – conclude Sensi –, per cercare il miglior piazzamento ai play-out e per evitare la tanta tenuta forbice".

Simone Lo Iacono