Eccellenza. Ponte in emergenza. Arriva la Massese

Il cammino verso la salvezza del Ponte Buggianese tocca questa domenica la tappa numero 24, che coincide col match in programma contro la Massese. Match che andrà in scena al Brizzi di Margine Coperta e a porte chiuse per motivi di ordine pubblico, vista l’indisponibilità del Pertini, che ha un problema alla caldaia. Match che si preannuncia difficile per i biancorossi, a causa dei tanti assenti per infortunio. "Mancheranno diversi giocatori – ha dichiarato il dirigente pontigiano Gianni Sensi –. Chelini è out dopo l’infortunio patito a Perignano. Lucaccini anche, visto che ha riportato la frattura del setto nasale ed ha dovuto mettere dei punti in testa, dopo lo scontro di gioco avvenuto lo scorso weekend. Prati si è allenato poco, per alcuni problemi alla spalla. Pievani è rientrato in gruppo da pochi giorni, ma non si sa se il mister lo rischierà".

Non nasce quindi sotto i migliori auspici questa partita per il Ponte Buggianese, che però deve fare punti ugualmente, per non rischiare di andare in Promozione. Lo sa anche Sensi, che ha chiarito l’importanza di tutte le sfide, a cominciare da quella di domani: "Affronteremo una Massese che ha delle buone individualità e che è ancora in lotta per i play off. Dobbiamo comunque andare in campo per fare del nostro meglio e per conquistare quei punti che ci devono permettere di rimanere attaccati al treno dei play out, senza subire la forbice". Le ultime battute del dirigente biancorosso sono legate al campionato, che si sta rivelando più combattuto di quanto pronosticato in estate. "A parte Camaiore e Cuoiopelli, tutte le squadre sono ancora in corsa per un obiettivo. Ogni gara sarà importante e difficile per ogni squadra e noi dovremo fare del nostro meglio per non essere coinvolti nella forbice e giocarci la salvezza ai plau out".

Simone Lo Iacono