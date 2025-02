Eccellenza. Ponte, primo tempo fatale: fa festa la Massese

PONTE BUGGIANESE

PONTE Rizzato; Ferrari (25’ st Sanzone), Martinelli, Provinzano, Palmese, Kapidani, Aiazzi, Asara, Bellandi, Sali, Fantini. A disp. Calu, Granucci, Sgherri, Pievani. All. Vettori

MASSESE Mariani; Mapelli, Quilici, Brizzi, Cecilia (10’ pt Ferrara) (38’ st Lazzini), Romiti, Favret, Mariani, Buffa, Anich (29’ st Costanzo), Lorenzini (16’ st Bartolomei). A disp. Cozzolino, Bossini, Cerri, Girelli, Rami. All. Gabrielli

ARBITRO Carpentiere di Barletta

MARCATORI 8’ pt e 45’ pt Buffa, 19’ pt Ferrara, 4’ st Aiazzi, 28’ st Kapidani

NOTE Espulso al 21’ st Mapelli per somma di ammonizioni

Il Ponte Buggianese lotta col coltello tra i denti, ma alla fine deve arrendersi alla Massese, che si impone per 3-2. Al "Brizzi" di Margine Coperta, chiuso ai tifosi delle due formazioni per motivi di ordine pubblico, la formazione biancorossa allenata da Vettori regala purtroppo un tempo. Le tante assenze tra le file pontigiane si fanno sentire, compresa quella di Granucci, infortunatosi al termine del riscaldamento pre-partita. A questa vanno aggiunte quelle degli infortunati Prati, Lucaccini, Gargani e Chelini, che portano i pontigiani ad avere in panchina solo cinque giocatori. Ci provano comunque Fantini e Sali in avanti, cercando di sfruttare i calci piazzati collezionati dai loro compagni di squadra, ma nessuno dei due riesce ad impensierire Alessio Mariani, che non effettua alcuna parata durante la prima frazione di gioco.

Di contro c’è una Massese cinica che non sbaglia nulla, e che in 45 minuti segna addirittura tre gol. Il primo arriva all’ottavo, con un cross dalla sinistra di Lorenzini, che trova pronto Buffa ad insaccare di testa. Il secondo lo segna ancora di testa il neo-entrato Ferrara al 19esimo, su cross da calcio d’angolo battuto da Francesco Mariani. Il tris lo cala infine Buffa al minuto 45, sfruttando un’ottima azione in contropiede, fatta partire da Ferrara. Nella ripresa il Ponte Buggianese cambia atteggiamento, e mette realmente sotto la Massese. Al 49’ è Aiazzi a realizzare la rete dell’1-3, scaraventando alle spalle di Alessio Mariani la sfera dopo un lungo batti e ribatti in area bianconera. Al 66’ Mapelli becca il secondo giallo, per un fallo su Provinzano, lasciando così la squadra ospite in 10. Al 73’ Kapidani sale sopra tutti sugli sviluppi di un corner e sigla di testa la rete del 2-3. La squadra di Vettori, rinvigorita dalla rimonta, attacca a testa bassa, per cercare la rete del pari, ma non riesce a sfondare il muro eretto dalla Massese che, a fatica, porta a casa l’intera posta in palio. Un vero peccato per la squadra allenata da Vettori, che adesso rimane ferma a quota 21 punti al penultimo posto, con un distacco di ben 5 lunghezze dalla coppia Perignano e Ponsacco.

Simone Lo Iacono