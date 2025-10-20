Eccellenza: premio speciale per Daniele Menchetti

Castiglionese

2

Certaldo

1

CASTIGLIONESE: Balli, Viciani (85’ Scichilone), Menci R., Menchetti, Grifoni, Berneschi (90’ Autorità), Minocci, Banelli (78’ Mannarini), Tenti, Bebeto (88’ Ligi), Lorenzoni. All.: Stefano Cardinali.

CERTALDO: Gasparri, Edu Mengue, Innocenti (46’ Cianciolo), Tanganelli, Pinzani, Nannetti, Ciappi (80’ Pennini), Alfani (80’ Cesarano), Pareggi, Cicali, Di Leo. All.: Michele Gangoni.

Arbitro: Amon Prodromos F. Grigoriadis di Siena.

Reti: 40’ Cicali, 45’ Bebeto, 75’ Bebeto.

CASTIGLION FIORENTINO – La Castiglionese trova i primi tre punti della stagione nella partita più delicata, contro il Certaldo, ultimo della classe con zero punti all’attivo. Prima della partita premiazione per Daniele Menchetti che con 439 presenze in maglia viola diventa il recordman della formazione della compagine della Valdichiana. La Castiglionese parte all’attacco e reclama un penalty per fallo su Berneschi ma l’arbitro lascia correre. Il Certaldo risponde e inizia a macinare gioco e collezionare occasioni con la retroguardia di casa impegnata a tenere inviolata la propria porta. Gli sforzi sono però vani al 40’ quando Cicali finalizza al meglio un contropiede. Prima dell’intervallo però ci pensa Bebeto a ristabilire la parità con un bel colpo di testa. La Castiglionese ci crede maggiormente nella ripresa e il Certaldo soffre la manovra dei ragazzi di Cardinali. Grifoni su punizione e Bebeto sono insidiosi come non mai. Al 75’ l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Castiglionese per il fallo commesso dagli ospiti su Tenti. Dal dischetto si presenta Bebeto che fa 2-1 mettendo a referto una doppietta pesantissima. Nel finale la Castiglionese potrebbe anche aumentare il divario con Menchetti e Berneschi. Finisce con una vittoria per i ragazzi di Cardinali che ha il sapore di un boccata di ossigeno.