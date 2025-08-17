Eccellenza. Preso Federico Paoloni. Il Figline di Mocarelli puntella la retroguardia

Mentre la squadra del Figline prosegue di buon ritmo la fase di preparazione al campionato di Eccellenza sotto la direzione dell’allenatore Francesco Mocarelli, il direttore sportivo Maurizio Tanfani ha messo a segno un altro acquisto importante. Si tratta di Federico Paoloni, un giovane difensore, classe 2003, che vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo già militato nei settori giovanili di Lazio, Fiorentina e Genoa. Dopo aver debuttato tra i professionisti con il Vicenza, in prestito alla Gelbison in Serie C, Paoloni ha acquisito esperienza nei campionati di Serie D ed Eccellenza. Centrale di ruolo, ma capace di adattarsi anche sulla fascia, il nuovo acquisto gialloblù unisce fisico e duttilità, rappresentando un’importante risorsa per la solida linea difensiva che con il suo arrivo si rafforza notevolmente.

Intanto, oggi alle ore 18, allo stadio "Del Buffa" il Figline disputerà un allenamento congiunto con il Fiesole, formazione di Promozione. Mercoledì 20 agosto, ore 17, la squadra di Mocarelli affronterà altro allenamento congiunto, stavolta sul campo del Prato.

G. Pul.