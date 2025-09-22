Eccellenza: prima la grande chance non sfruttata, poi gli avversari mettono la freccia. Baldaccio, amaro debutto in casa. La squadra di Palazzi non reagisce

Baldaccio Bruni

0

Asta

2

BALDACCIO: Manzari, Del Siena, Beretti, Magi, Giorni, Gorini Gia., Hajiri, Mambrini, Bartoccini, Quadroni, Giovagnini.

All.: Mario Palazzi.

ASTA: Cefariello, Piliu, Migliorini, Hoxhaj, De Vitis, Manganelli, Neri, Mussi, Bandini, Taflaj, Cavallini.

All.: Stefano Bartoli.

Arbitro: Pietro Miletto di Alba Bra.

Reti: 52’ Bandini, 70’ Taflaj.

MONTERCHI – Doccia gelata per la Baldaccio Bruni che dopo il successo nel turno di esordio sognava di potersi confermare e restare nella parte alta della classifica. L’Asta si prende l’intera posta in palio andando ad alzare i giri nella seconda frazione di gioco.

Sul neutro di Monterchi la squadra di Mario Palazzi parte bene, disputa un’ottima prima frazione di gioco andando però a pagare prezzo alcune disattenzioni nella seconda frazione della gara. E pensare che la squadra di casa aveva avuto la grande occasione nelle battute iniziale della partita con un calcio di rigore a favore, ma dagli undici metri Bartoccini si è fatto irretire dal portiere avversario.

Un errore che gradualmente ha spento gli ardori della formazione biancoverde che nonostante la maggiore pressione non è mai riuscita a creare opportunità precise. E così a inizio ripresa la squadra senese è riuscita a trovare il giusto pertugio e passate in vantaggio con Bandini. Palazzi ha cercato di dare una scossa alla propria formazione ma senza riuscirci con l’Asta che nel frattempo ha perfezionato il raddoppio grazie alla rete di Taflaj.

Un gol arrivato al 70’ che di fatto ha chiuso i giochi prima del tempo. Per la Baldaccio una domenica decisamente storta vista l’occasione non sfruttata che avrebbe potuto far registrare un copione di tutt’altro tipo rispetto al finale dell’incontro. I senesi festeggiano i primi tre punti della stagione in campionato, i biancoverdi si leccano le ferite in attesa del prossimo turno in casa del Grassina, primo in classifica a punteggio pieno con i suoi 6 punti e soprattutto una difesa ancora imbattuta.

M.M.