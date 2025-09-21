Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. A Santarcangelo c’è il Mezzolara. Novafeltria al tappeto nell’anticipo
Eccellenza (4ª giornata, ore 15.30): Castenaso-Fcr Forlì, Comacchiese-Osteria Grande, Young Santarcangelo-Mezzolara, Faenza-Sant’Agostino, Fratta Terme-Pietracuta, Massa Lombarda-Solarolo, Sampierana-Mesola. Ieri: Russi-Sanpaimola 1-3, Medicina Fossatone-Ars et Labor Ferrara 1-0.
Classifica: Fcr Forlì 9; Castenaso, Sampierana, Mezzolara, Medicita Fossatone 7; Ars et Labor Ferrara, Young Santarcangelo, Fratta Terme, Sant’Agostino 6; Mesola, Russi, Sanpaimola 4; Osteria Grande 3; Faenza 2; Solarolo, Massa Lombarda; Comacchiese, Pietracuta 0.
Promozione (4ª giornata, ore 15.30). Girone C: Bentivoglio-Casumaro, Sparta Castel Bolognese-X Martiri, Felsina-Virtus Castelfranco, Masi Torello Voghiera-Centese, Petroniano Idea Calcio-Gallo, Valsanterno-Valsetta Lagaro. Ieri: Dozzese-Atletico Castenaso 0-1, Granamica-Faro Gaggio Montano 0-2. Riposa: Msp.
Classifica: Valsetta Lagaro, Felsina, Casumaro, Faro Gaggio Montano 7; Msp, Dozzese 6; Valsanterno 5; Sparta Castel Bolognese, Petroniano Idea Calcio, Centese, X Martiri, Atletico Castenaso 4; Bentivoglio, Masi Torello Voghiera 3; Gallo, Granamica, Virtus Castelfranco 0.
Girone D: Bakia Cesenatico-Riccione, Diegaro-Roncofreddo (il match si giocherà sul campo sintetico, Martorano), Gambettola-Cervia United, Misano-Civitella, Reno-Bellaria Igea Marina, Stella-Bellariva Virtus. Ieri: Bagnacavallo-San Pietro in Vincoli 0-0, Savignanese-Vis Novafeltria 1-0. Riposa: Classe.
Classifica: Savignanese 10; Misano 7; Roncofreddo, Cervia United 6; San Pietro in Vincoli, Bagnacavallo 5; Bellariva Virtus, Gambettola, Riccione, Reno, Vis Novafeltria 4; Diegaro, Civitella, Stella, 3; Bakia 2; Classe 1; Bellaria Igea Marina 0.
Prima Categoria (2ª giornata, ore 15.30). Girone H: Collinello-Verucchio, Gatteo-Superga ’63, Rubicone Calisese-Sant’Ermete, Rumagna-Accademia Marignanese, San Bartolo Gabicce Mare-San Vittore, Torconca Cattolica-Real San Clemente, Victoria-Bagno di Romagna. Ieri: Granata-Due Emme 1 - 2.
Classifica: Victoria, Sant’Ermete, San Vittore, Accademia Marignanese, Bagno di Romagna, San Bartolo Gabicce, Torconca, Due Emme 3; Collinello, Real San Clemente 1; Granata, Rumagna, Verucchio, Gatteo, Rubicone Calisese, Superga ’63 0.
