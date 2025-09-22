Eccellenza: prossimo avversario è la Sangio

Sansovino

0

Grassina

2

SANSOVINO: Timperanza, Piantini, Tognetti, Bega, Pasquinuzzi, Sabatini, Rosi, Cacioppini, Vasseur, Ricci, Sacconi. All.: Giacomo Chini.

GRASSINA: Bartoli, Meazzini, Arcadipane, Alfarano, Calzolai, Fabiani, Dini, Corsi, Frezza, Simoni, Borghesi. All.: Marco Cellini.

Arbitro: Lorenzo Danesi di Pistoia.

Reti: 65’ Simoni, 68’ Borghesi.

MONTE SAN SAVINO – Battuta d’arresto per la Sansovino di Giacomo Chini. Gli arancioblù davanti al proprio pubblico conoscono la prima sconfitta della stagione tra Coppa Italia e campionato, fermando quindi la propria serie utile. A mettere un freno alla Sansovino ci ha pensato il Grassina dell’ex attaccante di Albinoleffe e Arezzo, Marco Cellini, autore di una prova corsara allo stadio Le Fonti dove andava in scena lo scontro diretto tra due compagini ambiziose e appaiate a quota tre punti in classifica. Dopo un primo tempo chiuso sul punteggio di 0-0 la partita si è sbloccata nella ripresa. Al 65’ Simone e al 68’ Borghesi hanno di fatto chiuso l’incontro con un rapido uno-due che non ha dato scampo ai savinesi, oggi alle prese con alcune assenze e forse non al meglio della condizione rispetto alle precedenti partite.

La sconfitta pone quindi la squadra di Chini a metà classifica con tre punti in due giornate, a tre lunghezze di distanza dal primo posto dove figurano al momento Grassina e Colligiana (rispettivamente con cinque e quattro gol all’attivo e le difese ancora imbattute). Con loro anche Valentino Mazzola, Lastrigiana, Rondinella Marzocco e Figline completano la truppa della squadre a punteggio pieno. Adesso per la Sansovino si pare una settimana dove servirà recuperare forze e preparare al meglio una sfida a dir poco sentita contro la Sangiovannese che domenica prossima arriverà a Le Fonti per spazzare via lo zero in classifica.