Eccellenza: prossimo avversario la Baldaccio di Palazzi. La Sangio a tutto gas. E Calderini rilancia

SAN GIOVANNIDopo i due giorni di riposo "premio" concessi da Stefano Calderini a margine della bella vittoria di Lastra a Signa a firma Castrovilli, la Sangiovannese riprenderà gli allenamenti quest’oggi in doppia seduta per preparare la gara interna di domenica contro la Baldaccio Bruni dell’ex Mario Palazzi. Il morale del gruppo è naturalmente a mille, i tre successi consecutivi nell’arco di una settimana tra campionato e Coppa Italia hanno ridato linfa vitale a tutto l’ambiente nonché alla classifica, che è tornata a sorridere dopo i primi due passi falsi consecutivi che qualche mugugno l’avevano creato. Due colpi consecutivi fuori dal Fedini in campionato non si verificavano addirittura da 29 anni. In gare ufficiali, a onor del vero, ricordiamo nei play-off nazionali di Eccellenza due vittorie nel giro di una settimana prima ad Avezzano e poi Lentigione tra maggio e giugno del 2014 ma per quanto concerne invece le gare di campionato tocca addirittura tornare con la mente al novembre del 1996, nell’allora Interregionale. Si parla della Sangiovannese allenata da Attilio Sorbi che espugnò il 3 novembre per 2-1 il comunale di Pontassieve con reti di Scozzi e Lorenzo Morandini e giusto sette giorni dopo fu violato il Velodromo di Cento, in Emilia, per 2-0 con i gol di Chierici e Marchesi tra primo e secondo tempo che misero al tappeto la malcapitata Centese.Roba di una vita fa, dove al timone societario della Sangiovannese c’era un tale Arduino Casprini che da lì a breve riuscì a scrivere pagine indelebili della storia calcistica del Marzocco. Oggi è tutt’altra cosa, si parla di un calcio molto diverso rispetto a 29 anni fa e, soprattutto, non è più la stessa categoria ma un torneo regionale dove Manes e compagni sono chiamati a dare seguito a questo brillante momento già dalla prossima partita di campionato. Intanto è ufficiale che la gara con il Valentino Mazzola, originariamente in programma in terra senese domenica 19 ottobre, sarà anticipata al sabato sempre con fischio di inizio alle 15.Massimo Bagiardi