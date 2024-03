Eccellenza: qui Camaiore. A Perignano manca Zambarda ma torna Biagini

Terzo in classifica in Eccellenza il Camaiore guarda anche verso il secondo posto della Cuoiopelli (che è a +1). La svolta in casa bluamaranto c’è stata da quando in panchina è giunto Pietro Cristiani. Col tecnico ex Tau sono arrivati 31 punti in 15 partite, di cui 13 punti fatti solo nelle ultime 5 gare (tutte senza prendere gol). Oggi c’è la trasferta a Perignano. "La squadra si è allenata bene e regolare in settimana nonostante il maltempo – racconta Cristiani – la partita di domenica scorsa con il Montecatini ci ha portato via molte fatiche... infatti il martedì abbiamo dovuto fare una bella seduta di scarico. Ora andiamo a Perignano per vincere così da affossare una diretta concorrente per i playoff. Continuare la nostra striscia positiva non sarà semplice ma ce la metteremo tutta. Sul fronte formazione ho un paio di dubbi fra difesa e attacco. Il Fratres è forte ed ha il capocannoniere Sciapi che sa sempre come farti male. Ma hanno tanti altri bravi giocatori come l’ex Taraj, Rosi, Mancini, Gemignani e Arvia. Domenica scorsa hanno cambiato modulo facendo il 3-5-2 ma non so se lo ripeteranno. Vedremo".

Nei bluamaranto out il lundodegente Nazzaro e lo squalificato Zambarda. Per sostituire il forte centrale mancino massese il tecnico di Staffoli valuta se dare una maglia dall’inizio ad Arnaldi (sostituto naturale di Zambarda essendo pure lui un piede sinistro) o se usare il 2003 Velani così da liberare una casella per un “vecchio“ a centrocampo potendo fare il rombo tutto "over" con Anzilotti vertice basso, Amico e Da Pozzo mezzali e il rientrante capitan Biagini (pienamente ristabilito dall’infortunio che l’ha tenuto ai box per alcune settimane) vertice alto dietro alle due punte che saranno l’inamovibile Geraci ed uno fra Kthella e Imbrenda. Arbitra il fischietto Andrea Norci di Arezzo, coadiuvato dai carrarini Vincenzo Smecca e Matteo Particelli.

Probabile formazione (4-3-1-2): 33 Barsottini; 2 Borgia, 5 D’Alessandro, 6 Velani (2003), 34 Crecchi (2004); 8 Amico, 4 Anzilotti, 45 Da Pozzo; 10 Biagini; 9 Geraci, 11 Imbrenda (Kthella). All. Cristiani.