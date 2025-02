Eccellenza. Rata, biglietteria aperta domani per i tifosi

È stata autorizzata l’apertura per domani di una biglietteria dedicata alla tifoseria della Maceratese in occasione del derby con il Tolentino. Ciò è stato reso possibile grazie al lavoro di intermediazione del presidente Alberto Crocioni con la Questura. Il punto vendita sarà attivo dalle 13.30 di domani lungo via Fratelli Palmieri, all’altezza di Idea 88. I biglietti possono comunque essere acquistati anche in prevendita alla tabaccheria Monachesi di via dei Velini, 63. I prezzi sono di 8 euro per la Curva Just e di 10 euro per la Tribuna. Per la gara di domani non saranno validi gli abbonamenti essendo stata indetta la Giornata Biancorossa. Il pubblico locale potrà accedere all’impianto da via Famiglia Palmieri. I ragazzi di età pari o inferiore a 14 anni (15 anni non compiuti) entreranno gratuitamente, ma dovranno presentarsi all’ingresso con un documento di identità valido. I biglietti saranno nominativi per tutti, come richiesto dalla Questura a cui la società dovrà inviare la lista completa degli acquirenti.