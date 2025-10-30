Eccellenza. Real Forte Querceta corsaro a Perignano

PERIGNANO

0

REAL FORTE QUERCETA

1

PERIGNANO: Rizzato, Genovali, El Ouardi, Remorini, Kapidani, Vittorini, Meucci, Remedi L., Mearini, Giordani, Pagni. All. Fanani.

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Franzoni, Mogavero, Piccione, Ricci A., Nicolini, Campo, Battisti, Panicucci, Borselli, Goh. All.: Verdi.

Arbitro: Casale di Siena.

Marcatore: 16’ st Franzoni.

PERIGNANO - Anche in una giornata meno brillante del solito, come ha ammesso con gran sportività a fine gara mister Verdi, il Real Forte Querceta ottiene una prestigiosa vittoria sul campo del Fratres Perignano. Finisce 1-0 per i versiliesi, grazie a una rete all’ora di gioco di Franzoni. È stata una partita tosta che il Real Forte Querceta ha interpretato bene, con tenacia e grande spirito di sacrificio. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma questi tre punti certificano il processo di crescita di una squadra che ha assimilato a tempo di record i dettami tattici del suo ambizioso allenatore, sicuramente poco incline alle dichiarazioni di facciata che troppo spesso si sentono nei dopo gara. "È stata una prestazione al di sotto delle nostre possibilità, siamo stati meno ordinati e meno precisi. Ci prendiamo questo risultato ma dobbiamo ancora alzare il livello". Viva la sincerità, anche se bisogna ammettere che questo Real Forte sta viaggiando a una velocità difficilmente pronosticabile a inizio stagione. Contro il Fratres Perignano, Verdi ha riproposto Nicolini al centro della difesa e ha concesso un turno di riposo a centrocampo a Fortunati. Avvio equilibrato con buoni spunti da entrambe le parti. Poi cresce di tono il Fratres Perignano che costruisce due buone occasioni con Giordani e Pagni, ma la difesa del Real Forte Querceta tiene botta. La svolta arriva all’ora di gioco: Campo lavora un pallone sulla destra e crossa a centro area per Panicucci, Rizzato respinge ma sulla ribattuta Franzoni sigla il vantaggio ospite. Nel finale assedio improduttivo del Fratres Perignano: Pastine è decisivo due volte su Mearini poi i padroni di casa collezionano una serie infinita di calci d’angolo senza però superare l’attenta difesa del Real Forte Querceta.