Eccellenza. Real FQ a caccia del tris. Presa la punta Mearini

Reduce da 2 vittorie di fila con Cuoiopelli e Mobilieri Ponsacco poi, il Real Forte Querceta è in fiducia e va a caccia del tris per risalire in classifica. Al “Necchi-Balloni“ oggi alle 14.30 c’è il Ponte Buggianese: dirigerà Alessio Fatticcioni di Carrara, con i guardalinee fiorentini Davide Giunta e Francesco De Feudis. Mister Buglio ha tutti a disposizione e dovrebbe insistere sullo stesso undici visto a Ponsacco domenica scorsa, proseguendo sulla strada tattica del 4-4-2. Dal Certaldo è appena arrivata pure la punta Davide Mearini (2002).

Probabile formazione (4-4-2): 1 Luci; 2 Nicolini, 5 Tognarelli, 4 Vittorini, 6 Giubbolini; 7 Bucchioni (Jendoubi, ’05), 8 Fortunati, 10 Bartolini, 3 Lucarelli; 9 Panicucci, 11 Pavlenko (’05) (Bracci). All. Francesco Buglio.