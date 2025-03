Eccellenza. Real FQ a Fucecchio. Buglio squalificato per tre domeniche

Trasferta in quel di Fucecchio per il Real Forte dei Marmi Querceta che oggi pomeriggio alle 14.30 sarà di scena allo stadio “Filippo Corsini“ e non avrà in panchina il proprio allenatore Francesco Buglio che è stato squalificato a tempo fino a domenica 16 marzo dopo la contestata espulsione rimediata domenica scorsa nel match interno perso 2-0 contro lo Sporting Cecina (sconfitta che ha interrotto per il Real FQ una serie positiva che durava da 6 partite con ben 16 punti fatti). Contro il Fucecchio è partita da tripla avendo le due squadre gli stessi punti in classifica (34) a -3 dal quinto posto playoff del Castelnuovo. Grande attenzione come sempre andrà data a Sciapi. Nel Real out Bucchioni e Smecca. Possibili novità là davanti.

Probabile formazione (4-4-2): 1 Pastine (Luci); 2 Vignali (05), 4 Vittorini, 5 Tognarelli (C), 6 Giubbolini; 7 Fortunati, 10 Bartolini, 8 Stringara, 3 Lucarelli; 9 Panicucci, 11 Bracci.