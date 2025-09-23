Eccellenza. Real FQ convincente. Zebre: riecco lo stadio

In Eccellenza Toscana (girone A) nella seconda giornata riposava il Viareggio mentre il Real Forte Querceta di Matteo Verdi ha pareggiato 1-1 col San Giuliano nel match casalingo disputato sul sintetico del “Pedonese” a Marina di Pietrasanta: la rete bianconerazzurra è stata di Francesco Mogavero, classe 2005 che si sta ottimamente disimpegnando nel ruolo di terzino sinistro nel 4-3-3 del Real FQ. "Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto un’altra prestazione incredibile dopo quella a Sesto Fiorentino – afferma l’allenatore dei bianconerazzurri Verdi – specialmente il primo tempo è stato veramente veramente (lo dice due volte, ndr) buono, creando tante occasioni e avendo il dominio del gioco, nonostante fossimo di fronte ad una grande squadra come il San Giuliano che è accrediata per stare almeno nelle prime cinque posizioni del campionato". "L’unica pecca è quella di non essere andati a riposo all’intervallo con più di un gol di scarto perché lo avremmo strameritato – commenta Verdi – nel secondo tempo poi il San Giuliano ha alzato il baricentro mentre noi abbiamo iniziato a sentire un po’ la stanchezza per lo sforzo profuso nel primo. In ogni caso abbiamo avuto un paio di ripartenze che avremmo potuto sfruttare meglio nella finalizzazione. Ci prendiamo questo buon punto e guardiamo avanti, cercando di alzare la nostra aggressività e la nostra prestazione atletica anche di più nei secondi tempi, nella durata. Ma sono molto soddisfatto di ciò che sto vedendo in questo avvio di stagione". Gli fa eco il suo giocatore Mogavero: "Tutto sommato è un buon pareggio... anche se noi puntiamo sempre a vincere. Il mio gol? Ho accompagnato l’azione che si stava svolgendo dall’altra parte e come ho visto Fantini pronto a darmela non ci ho pensato due volte, ho caricato al volo ed è andata bene. L’emozione è stata forte".

Il Viareggio intanto si prepara al grande ritorno allo stadio dei Pini: l’impianto verrà inaugurato domani sera... e poi domenica pomeriggio alle 15 le zebre ci giocheranno contro il Belvedere, avversario molto quotato.