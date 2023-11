Eccellenza, recupero di campionato. L’Urbino tiene a Castelfidardo. Brivido finale con palo di Piazze

0

: Schirripa, Morganti, Fabbri, Cannoni, Imbriola, Rotondo, Fossi (19’ st Kurti), Miotto (35’ st Andreucci), Nanapere (16’ st Braconi), Guella, Piazze (42’ st Nacciarriti E.). All. Giuliodori.

URBINO: Petrucci, Nisi (8’ st Esposito), Tamagnini, Morani (37’ st Pierpaoli), Giunchetti, Magnani, Cusimano, Dalla Bona, Calvaresi (8’ st Bellucci), Sartori, Boccioletti (8’ st Montesi). All. Ceccarini

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro

Note: ammoniti Giunchetti, Piazze, Esposito, Morani, Imbriola

Pareggio a reti bianche tra Castelfidardo e Urbino nel recupero della 9ª giornata di campionato. Un match equilibrato tra due squadre che hanno confermato la loro compattezza. I ragazzi di mister Giuliodori hanno tenuto testa ad un quotato Urbino. Mister Ceccarini parte con la formazione tipo, mentre Giuliodori ridisegna la squadra con un 3-5-2 con Nanapere e Piazza in avanti. Partenza convinta degli ospiti che prendono in mano il pallino del gioco. I fidardensi cercano di sfruttare la velocità e al 17’ Piazze dalla distanza chiama Petrucci all’intervento in tuffo. Al 34’ Sartori semina il panico nella retroguardia locale e mette una palla col contagiri dentro l’area piccola ma nessuno dei compagni arriva sulla sfera. La partita non si sblocca, complice anche la pioggia battente che non agevola le giocate. Ultimo squillo al 45’ con Boccioletti che dalla distanza chiama Schirripa all’intervento prodigioso. Avvio di ripresa ancora equilibrato. Al 54’ Fossi viene pescato bene da Guella ma non riesce a tentare la conclusione davanti a Petrucci. Poi bella azione in ampiezza per il Castelfidardo, sulla ribattuta della difesa ospite Miotto colpisce il pallone e per poco non sfiora la rete dalla distanza. I fidardensi cercano il forcing finale con Piazze che trova il palo di testa e sulla ribattuta Petrucci si supera sulla deviazione da due passi dello stesso Piazze. Gli ospiti protestano per un atterramento di Sartori in area biancoverde, e lo stesso numero 10 urbinate ci prova dalla distanza non trovando la porta.