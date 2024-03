ECCELLENZA: resta l’amarezza in casa biancorossa per il finale beffa contro il terre di castelli. Terranuova, la corsa alla D non è finita: ora Sacconi e soci vogliono centrare i playoff

TERRANUOVA

C’è grande rammarico in casa Terranuova per il pareggio di mercoledì in quel di Modena, risultato che ha permesso al Terre di Castelli di accedere ai quarti di finale della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. La storica avventura per la compagine valdarnese è terminata, ma se da un lato regna la delusione per quel gol subìto al 92’, una vera e propria beffa per Sacconi e soci, dall’altro c’è la consapevolezza di aver offerto ai tifosi una performance di altissimo livello. "Vorrei ringraziare tutti gli sportivi terranuovesi e traianesi che hanno supportato i nostri ragazzi in questa magnifica avventura" ha detto il patron Mauro Vannelli, commentando il 3-3 di Castelvetro. Per Stefano Chienni, invece, è mancata forse un po’ di malizia, ma questo non potrà cancellare la "grande prestazione". Un’uscita a testa alta dunque per una formazione che, sotto di 2 gol al termine della prima frazione di gioco, è riuscita temporaneamente a ribaltare il risultato nettamente a sfavore realizzando ben tre reti nell’arco di soli 8 minuti. Oltre alla certezza di capitan Sacconi, Ortiz è riuscito anche in questa occasione ad emergere prepotentemente con una doppietta rifilata agli emiliani nell’arco di 2 minuti. Adesso i ragazzi di Becattini si prenderanno qualche giorno di pausa, visto che questo fine settimana coincide con il turno di riposo della squadra. La corsa alla D non è affatto finita, restano i playoff nel mirino del Terranuova Traiana.

Francesco Tozzi