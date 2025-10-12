Eccellenza: rimonta vincente per i ragazzi di Chini nel derby. Bega e Mirante lanciano la Sansovino. La Castiglionese si illude con Bebeto

Sansovino

2

Castiglionese

1

SANSOVINO: Timperanza, Mirante (Sabatini), Tognetti, Bega, Cantatore (Pasquinuzzi), Artini, Rosi (Cacioppini), Privitera, Ricci M. (Vasseur), Benucci, Iacomoni (Piantini). All.: Giacomo Chini.

CASTIGLIONESE: Balli, Menci R., Menchetti, Grifoni, Sinatra (Parisi), Berneschi (Celli), Minocci, Tenti, Bebeto (Viciani), Arioni Recidivi (Edoziogor), Ligi. All.: Stefano Cardinali.

Arbitro: Davide Conte di Castelfranco Veneto.

Reti: 50’ Bebeto rig., 72’ Bega, 77’ Mirante.

MONTE SAN SAVINO – Il derby della Valdichiana, giocato in anticipo, sorride alla Sansovino. La squadra di Chini va sotto, reagisce e in cinque minuti ribalta il risultato andando a prendersi tre punti importanti sul piano della continuità e non solo. La Castiglionese arrivava a questo derby con l’amarezza per aver gettato al vento i primi tre punti della stagione nel turno precedente contro il Lanciotto, in quello che era uno scontro diretto anticipato in chiave salvezza. La Sansovino di contro cercava conferme che sono arrivate per quanto riguarda carattere e applicazione. La Sansovino al 10’ si rende pericolosa con Iacomoni che offre a Ricci un pallone invitante che non inquadra la porta. Bebeto prova a reagire scaldando i guanti di Timperanza, ma al 17’ Iacomoni fa gridare al gol colpendo il palo. Prima dell’intervallo ghiotta occasione per Berneschi in contropiede che non trova il gol e per Grifoni che pecca di precisione.

La ripresa si apre con il rigore concesso alla Castiglionese tra le proteste dei locali. Dal dischetto si presenta Bebeto che sblocca l’incontro. La Sansovino non ci sta e pur rimanendo in dieci (espulso Privitera) reagisce alla perfezione triando il pari al 75’ con Bega mentre al 78’ ci pensa Mirante, entrato dalla panchina, a siglare il 2-1 che vale tantissimo visto come si era messo l’incontro e la reazione della squadra di Giacomo Chini. Nel prossimo turno per la Castiglionese sfida casalinga contro il Certaldo da non fallire, per la Sansovino scontro diretto contro la Lastigiana che almeno fino a questo pomeriggio vanta 9 punti in classifica esattamente come i savinesi.