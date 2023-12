Eccellenza. River Pieve a Ponte Buggianese. Bacci: "Ora è vietato rifare errori»

River Pieve determinato a conquistare punti come fatto contro lo Zenith Prato. I due ko consecutivi (entrambi per 3 a 0), contro il Fucecchio e, poi, contro il Camaiore, hanno dato la scossa ai biancorossi che sono tornati a vincere e che, adesso, cercheranno di non commettere passi falsi.

C’è grande attesa per la partita in trasferta contro il Ponte Buggianese di domani. Tra le file del River torneranno a disposizione per il reparto difensivo Leshi e Rossi che hanno scontato la squalifica.

"Siamo riusciti a reagire con una bella vittoria e, adesso, dobbiamo continuare su questa strada – afferma il ds Roberto Bacci (foto) –. Il campionato è equilibrato e, quindi, ogni punto è importantissimo. Non possiamo permetterci errori".

Il Ponte Buggianese, che in classifica si trova a pari punti con il River, viene da una sconfitta in trasferta contro la Geotermica. Arbitrerà l’incontro Lorenzo Bonamici di Grosseto.

La classifica: Cuoiopelli 26 punti; Tuttocuoio 22; Fratres Perignano 20; Sporting Cecina 19; Montespertoli 17; Valdinievole Montecatini, Camaiore, Ponte Buggianese, River Pieve, Lanciotto Campi 14; Zenith Prato 13; Pro Livorno Sorgenti 12; Fucecchio, Massese 11; Castelfiorentino United, Geotermica 7. Sinora, il River Pieve ha vinto tre partite, ne ha perse tre e ne ha pareggiate cinque e ha realizzato 9 gol e ne ha subìti 12.

Federico Santarini