Eccellenza. River Pieve sfiora il successo anche se ridotto in dieci

LANCIOTTO CAMPI

1

RIVER PIEVE

1

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Nocentini, Esposito Goretti, Fedi, Bambi, Pisapia, Bonciani, Amerighi (84’ Afelba), Cechi, Bini (37’ Verdi), Gasparini. All.: Guidi.

RIVER PIEVE: Biggeri, Rossi, Lunardi, El Hadoui, Leshi, Di Giulio, Bachini, Cecchini, Morelli, Pieretti (86’ Fruzzetti), Magera. All.: P. Fanani.

Arbitro: Serbishti di Arezzo.

Reti: 41’ Morelli, 53’ Verdi.

Note: espulso al 42’ Leshi (doppia ammonizione); ammoniti: Leshi, Morelli, Bonciani, Bambi.

CAMPI BISENZIO - Un tempo per uno tra Lanciotto Campi e River Pieve, al termine di una gara combattuta e veloce, con un risultato finale giusto. Meglio i biancorossi nella prima parte, aggressivi e veloci, che, dopo aver sfiorato la rete con Morelli al 1’, Pieretti al 25’ ed ancora Morelli al 35’, passavano in vantaggio al 41’ con una lunga fuga sulla destra di Morelli, conclusa con un tiro diagonale che finiva in rete. Un minuto dopo, per doppia ammonizione, veniva espulso Leshi e l’inferiorità numerica era pagata dai lucchesi nella ripresa, quando i locali si portavano decisamente in avanti, pareggiando con un rasoterra di Verdi al 53’, per poi sfiorare il raddoppio con Gasparini di testa, mentre c’era anche un salvataggio sulla linea di porta da parte ospite.

Nel finale il River si faceva nuovamente minaccioso, ma non c’erano occasioni da rete per la squadra di Fanani e, quindi, la gara terminava con il giusto risultato di parità. Tra le file ospiti bene Morelli, Pieretti, El Hadoui.

Antonio Mannori