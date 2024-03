Eccellenza. Rufina a caccia di punti pesanti. Ma la Castiglionese è osso duro

Nel girone B tocca all’Audax Rufina fare da apri pista. Alle 14,30, allo stadio "Fabio Bresci", la squadra del tecnico Niccolo Diotaiuti ospita la Castiglionese di Roberto Fani. E’ una partita fondamentale per il sodalizio bianconero impegnato a risalire dal terzultimo posto della classifica, dopo che le ultime cinque gare hanno fruttato solo due punti. Tutti si augurano che il turno di riposo abbia consentito alla squadra di immagazzinare energie sufficienti per affrontare una serie di partite importanti in chiave salvezza.

"Contro la Castiglionese servirà la massima concentrazione – spiega l’allenatore della Rufina, Diotaiuti – per conquistare i tre punti necessari per iniziare la risalita servirà la partita perfetta. Non sarà una gara facile: la Castiglionese è una squadra tosta, composta da giocatori importanti come Falomi, Meoni, Minocci che possono fare la differenza. Un successo sarà fondamentale anche per il morale dovendo poi affrontare squadre come il Mazzola, Nuova Foiano e la capolista Siena".

Le ultime sulla formazione. La Rufina recupera Duccio Falcini che andrà a rinforzare il centrocampo composto da Falugiani, Maccari, Liepa (nella foto) più l’alternativa Somigli. Per l’attacco, l’allenatore bianconero avrà a disposizione Flavio Tanini, il bomber Di Vico e Matteo Bachi, quest’ultimo in ottime condizione dopo il fastidioso infortunio. E’ probabile che Grazzini torni centrale difensivo. Arbitra Giovannini di Prato.

Giovanni Puleri