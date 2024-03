Eccellenza. S. Agostino sfortunato. Masi ferma il Sasso

Grande amarezza per il Sant’Agostino, che a Russi cade di misura per 1-0, incassando una rete nel primo tempo e rischiando anche su un palo degli avversari. Nella ripresa però, la gara cambia completamente e i ramarri premono sull’acceleratore e giocano all’offensiva, non rischiando praticamente mai e creando occasioni a ripetizione. Il gol però non arriva e manca anche un rigore all’appello, per un fallo su Gherlinzoni. Un ko che fa male, domenica in casa contro il Gambettola serve urgentemente muovere la classifica, perchè la zona playout è vicina. Continua invece il momento positivo per il Masi Torello, che dopo due successi di fila ferma la capolista Sasso Marconi sul 2-2, rischiando addirittura l’impresa. Torelli avanti nel primo tempo con la doppietta di Cazzadore, ripresa tutta di marca bolognese, con due reti e altre occasioni.

Ma il punto per i torelli è ottimo.