Eccellenza. Sabato i recuperi: Fani contro Baldolini. Per il Terranuova c’è la Sinalunghese

I campionati di Eccellenza e Promozione non possono ancora andare in vacanza. Sabato alle 14.30 spazio all’ultimo turno del 2023, quello di recupero per la giornata che venne rinviata a causa del maltempo lo scorso novembre. In Eccellenza il derby aretino tra Baldaccio Bruni e Castiglionese catturerà l’attenzione così come Colligiana-Foiano, con gli amaranto reduci dal ko contro la capolista Siena. Ecco quindi Terranuova-Sinalunghese. In Promozione spazio ad Alberoro-Lucignano, Subbiano-Grassina, Sansovino-Torrenieri e a Settignanese-Montagnano.