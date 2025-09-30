Eccellenza. "Sangiustese, in alcune fasi serve più determinazione»

"Rimane un po’ di amaro in bocca quando pareggi una gara dopo essere stato sul doppio vantaggio, anche se alla fine il risultato è giusto". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, commenta il pareggio interno con la Jesina. "Ci siamo divisi la partita con un tempo a testa – aggiunge – e tutto sommato sono soddisfatto dalla prova, anche se dobbiamo migliorare in tante situazioni. C’è anche da dire che abbiamo preso due gol belli: la Jesina ci ha dato qualche problema, ma anche noi li abbiamo creati ai leoncelli". La Sangiustese è partita con il piede giusto. "I ragazzi – osserva Sansovini – sono scesi in campo con entusiasmo e tanta voglia di conquistare l’intero bottino, la squadra è stata arrembante e nel giro di 20 minuti siamo andati sul doppio vantaggio". Però gli avversari hanno riaperto la gara poco dopo accorciando le distanze. "In questi casi dobbiamo aggrapparci con forza al risultato, essere determinati a mantenere il vantaggio". La Sangiustese è andata in vantaggio su rigore per il fallo commesso su Strupsceki, costretto a uscire dal campo. "Il ragazzo ha accusato un dolore a livello muscolare, nei prossimi giorni sarà sottoposto ad accertamenti".