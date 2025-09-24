Eccellenza. Sangiustese, la scelta. Panchina a Sansovini

È Marco Sansovini il neo allenatore della Sangiustese. Si tratta di un tecnico che ha allenato Ortona (Eccellenza), le giovanili di Pescara, Spal, Pineto e Modena; mentre da calciatore ha giocato tanto in serie in C e poi in B con Pescara, Virtus Entella, Novara, Spezia e Grosseto. "Innanzitutto – tiene a precisare Marco Pazzarelli, presidente della Sangiustese – ringrazio Luigi Giandomenico per il lavoro svolto lo scorso anno e in questo avvio di stagione". Il tecnico ha lasciato la guida e la dirigenza si è presa il tempo per individuare la persona giusta. "Abbiamo aspettato per trovare quell’allenatore il cui gioco rispecchiasse le caratteristiche dei giocatori. Sansovini ha accettato con entusiasmo e si è detto soddisfatto della rosa dopo avere visto le registrazioni delle partite". E adesso non c’è che da mettersi al lavoro perché c’è da muovere la classifica dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato. "Ora – aggiunge – ci attendiamo molto di più dai giocatori perché sono loro ad andare in campo e non gli allenatori. Per il resto non è cambiato nulla essendo il campionato appena iniziato". La partita di domenica rappresenta un momento molto importante perché la Jesina sarà di scena allo stadio di Villa San Filippo. "Si tratta di un match dal valore considerevole considerando che si affrontano formazioni ferme a quota zero". L’inizio di stagione è stato in salita per la Sangiustese. "Nessun avversario ci ha messo sotto, ma ogni volta abbiamo pagato caro gli errori come è successo pochi giorni fa ad Urbania che ha approfittato di due nostri sbagli. In Coppa Italia siamo stati eliminati dalla Civitanovese che ha segnato su punizione con la palla che ha preso la traversa ed è finita in rete dopo avere colpito la schiena del portiere, mentre noi non abbiamo concretizzato diverse opportunità". Ma adesso c’è da voltare pagina e sperare di svuotare l’infermeria dove ci sono Morazzini, Lattanzi, Lanza e Cognigni.