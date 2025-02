Eccellenza. Sant’Agostino a Osteria Grande. La prima in panchina di Biagi

Sant’Agostino riparte da Biagi. Vince una partita fondamentale il Faenza, che grazie a un gol di Borini nel finale ha la meglio di misura sul Sant’Agostino, facendolo scivolare così in zona playout. Un ko che ha determinato le dimissioni di Ruggero Ricci e l’arrivo alla guida dei ramarri di Massimiliano Biagi. Data la posta in palio, le due squadre hanno cercato di creare gioco e occasioni, ma sempre attente in fase difensiva.

Partita con tensione, ma molto corretta, che il Faenza ha avuto il merito di vincere. Il gol che fa esplodere lo stadio "Bruno Neri" arriva dopo una decina di minuti. Su calcio di punizione pennellato da Albonetti, la sfera in area viene corretta da Missiroli e indirizzata verso Borini, che irrompe di destro e scaraventa in rete 1-0.

I ramarri se la vedranno (ore 14.30) sul sintetico di Osteria Grande, che precede il Sant’Agostino di due lunghezze. E’ quindi uno scontro diretto per evitare i playout. Anche i bolognesi sono reduci da una sconfitta, nel derby esterno a Gambettola. Una sconfitta che ha dell’incredibile, che segna di rimpallo su un rinvio errato del portiere Leoni.

In casa biancoverde c’è molta curiosità per il nuovo corso targato Biagi e l’impatto sulla squadra dopo due esoneri. "E’ un grande dispiacere aver perso un allenatore come Ruggero Ricci – afferma Fabio Cazzadore, capo cannoniere della squadra – ho molto stima e rispetto nei suoi confronti; secondo me è un tecnico bravo, preparato e gun rande motivatore. Biagi? Lo conoscevo di fama. Si è presentato in punta di piedi, senza stravolgere l’impianto di gioco. Adesso tocca a noi, le scuse sono finite. E’ arrivato il momento di tirare fuori gli attributi".

All’andata l’Osteria Grande aveva espugnato il "Renato Caselli" 2-0. Biagi dovrà rinunciare a tre pedine, si tratta Sarti, Roda e il lungodegente Cremaschi.

Franco Vanini