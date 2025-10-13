Eccellenza. Sant’Agostino, che scoppola. Il Massa Lombarda ne fa cinque

Sant’Agostino 1 Massa Lombarda 5: Scotto, Anostini (78’ Bevilacqua), Roda, Ascanelli (45’ Gamberini), Iazzetta, Armaroli, Lisanti (45’ Simone), Fignani (45’ Sarti), Pierfederici, Tassinari, Vanzini (70’ Fiore). All: Biagi

MASSA LOMBARDA: Stanzani, Morara, Massueme (24’ Faccani – 51’ Torino), Gadda, Hysa, Succi (89’ Rambelli), Gramellini, Diallo, Colli (72’ Badiali), Savelli (86’ Brescia), Fogli. All: Bamonte

Arbitro: Beretta di Bergamo Marcatori: 12’ p.t. Massueme (M), 15’ p.t. Colli (M), 20’ p.t. Fogli, 31’ p.t. rig. Gramellini, 83’ Bevilacqua (S), 85’ s.t. Fogli

Note: ammoniti Savelli per il Massa Lombarda, Frignani, Pierfederici, Sarto e Tassinari per il Sant’Agostino.

Pesante tonfo casalingo per il Sant’Agostino. Al ‘Renato Caselli’ si è giocata la settima del campionato di eccellenza, la formazione di mister Biagi era attesa da conferme tra le mura amiche, ma già nel primo subisce un pesante passivo di quattro reti, oltre la quinta subita nella ripresa, con vittoria netta del Massa Lombarda. La partita vede una prima parte di studio tra le due formazioni, poi il Massa Lombarda passa in vantaggio al 12’ con Luyeye tiro che supera Scotto. Poi nell’arco dei successivi otto minuti, la formazione ospite non si ferma e ne segna altre due. Nell’ordine al 15’ ci pensa Colli, che al termine di un’azione in verticale realizza e nulla può il portiere dei ramarri. La terza rete arriva al 20’, stavolta è Fogli che con un tiro preciso gonfia la rete. Il Sant’Agostino appare in difficoltà a reagire, seppure ci provi con qualche azione, ma al 31’ per fallo in area dei ramarri arriva anche il calcio di rigore a favore del Massa Lombarda. Sul dischetto di presenta Gramellini, tiro preciso che supera Scotto. Nella ripresa mister Biagi effettua qualche cambio tra i ramarri, i quali provano con orgoglio a trovare la rete della ‘bandiera’ che arriverà all’83’ con una conclusione di Bevilacqua. Passano due minuti all’85’ e il Massa Lombarda trova la quinta rete ancora con Fogli, autore di una doppietta.

Mario Tosatti