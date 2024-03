Eccellenza. Sant’Agostino fa tris

3

: Costantino, Ceneri (D’Agata), Zanon, Iazzetta, Schiavon, Fiorini, Roda, Lenzi, Figliomeni (Matta), Lodi (Guerzoni), Boreggio. All. Biagini.

BENTIVOGLIO: Tartaruga, Mantovani, Bonandin, Balboni, Greco, Callegari, Ghiselli, Monducci, De Brasi, Brito (Parmeggiani), Canova (Raspadori). All.: Gelli

Arbitro: Arrigoni sezione di Ravenna Marcatori: 27’ p.t. Mantovani (B), 40’ p.t. Ceneri (SA), 66’ s.t. Roda (SA), 89’ Matta (SA)

Note: ammoniti Lodi (SA), Guerzoni (SA), Canova (B) e Raspadori (B).

Rimonta e tris del Sant’Agostino. Nel turno casalingo del campionato di Eccellenza la formazione di mister Biagini conquista tre punti preziosi, prima passa in svantaggio poi la ribalta nella ripresa con una buona prestazione di carattere e giocate di qualità, con la reti decisive di Roda e Matta. Nel primo tempo dopo una fase di stallo della gara, arriva il vantaggio del Bentivoglio calcio.

Al 27’ sugli sviluppi di un calcio piazzato, conclusione di Mantovani su cui Costantino non può nulla. Il Sant’Agostino riesce a trovare il pareggio al 40’ con Ceneri, che salta Mantovani in area, tiro che si insacca alle spalle di Tartaruga. Al duplice fischio del direttore di gare, le due formazioni entrano negli spogliatoi sul punteggio di parità. Nella ripresa i ramarri provano a ribaltare il risultato con un maggior possesso passa. Al 66’ conclusione precisa di Roda, che supera il portiere ospite colpendo prima la traversa. Nei minuti finali arriva anche il tris dei padroni di casa. All’89’ rete di Matta, che supera Tartaruga con un pallonetto su passaggio di Schiavon. Al fischio finale ad esultare sono i giocatori del Sant’Agostino, che torna così alla vittoria salendo così a 34 punti a 3 dalla zona play out.

Mario Tosatti