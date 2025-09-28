Eccellenza. Sant’Agostino sfida il Fratta Terme. Mesola col Medicina

Con Ars et Labor e Comacchiese che si sono fronteggiate ieri pomeriggio nella sfida del "Mazza", il quinto turno del girone B di Eccellenza vede le altre due ferraresi impegnate in due incroci casalinghi. Cominciamo dal Sant’Agostino, che dopo il pareggio esterno sul campo del Faenza riceve al "Caselli" il sorprendente Fratta Terme, il cui bottino fin qui è di 9 punti in quattro giornate, compreso il clamoroso scalpo del debutto sul campo dell’Ars et Labor. Da neopromossa la formazione romagnola sta vivendo un avvio di campionato da sogno, e per i ramarri ci sarà da mettere in campo grande attenzione per ritrovare i tre punti che mancano ormai da venti giorni.

Il Sant’Agostino si trova attualmente a metà classifica, e dopo aver iniziato forte – due vittorie nelle prime due giornate – ha rallentato il passo, reduce da una sconfitta ed un pareggio nelle ultime due. Mister Biagi chiede ai suoi di ritrovare brillantezza davanti alla porta e in questo senso l’innesto di un giocatore di categoria come Pierfederici può aiutare.

Momento complicato sta vivendo il Mesola, che paga l’infortunio del difensore centrale Di Bari, e nelle ultime due uscite ha subito la bellezza di nove gol dopo i due ‘clean sheet’ in avvio di stagione. I castellani ricevono il lanciatissimo Medicina Fossatone, capace sette giorni fa di battere l’Ars et Labor senza subire gol. L’undici di Oscar Cavallari ha bisogno di ritrovare quella compattezza che è mancata negli ultimi 180 minuti, concedendo meno occasioni agli avversari e limitando i blackout.