Eccellenza. Sant’Agostino tra le mura amiche col Sanpaimola. Comacchiese al ’Raibosola’ contro il Russi

Dopo il vernissage della Coppa Italia, che ha evidenziato già alcune cose ma che non può essere un banco di prova attendibile per il resto della stagione, da oggi si comincia a fare sul serio in Eccellenza, in quel girone B che quest’anno sarà oggetto di particolari attenzioni vista la presenza dell’Ars et Labor Ferrara. Occhi puntati sulle altre due ferraresi, Sant’Agostino e Comacchiese, che sette giorni fa si sono affrontate al "Raibosola" nel primo turno di Coppa: hanno avuto la meglio i lagunari, 4-2 il risultato finale, ma la vera stagione per i ramarri inizia oggi, alle 17.30 sul prato verde del "Renato Caselli" contro il Sanpaimola.

Biancoverdi che partono con l’obiettivo della salvezza e dall’ossatura dello scorso anno, compreso mister Biagi, confermato dopo l’ottimo finale di campionato e il mantenimento della categoria passando dai playout.

Impegno casalingo anche per la Comacchiese, che al "Raibosola" ospita il Russi: buone indicazioni per mister Candeloro nella gara di Coppa contro il Sant’Agostino, si dovrà ripartire da lì per centrare una salvezza che sarebbe importantissima per la società e per la piazza, tornata in Eccellenza dopo due stagioni al piano di sotto e desiderosa di consolidarsi al piano di sopra.

Perso Cazzadore, accasatosi negli ultimi giorni all’ambiziosa Copparo 2015 in Prima Categoria, i rossoblù si affidano al trio Britos-Noschese-Gherlinzoni per trovare quei gol decisivi che serviranno per consolidarsi a questi livelli e mantenere la categoria.

j. c.