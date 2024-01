Eccellenza. Sant’Agostino va ko. Vince il Medicina

Medicina Fossatone

1

S. Agostino

0

MEDICINA FOSSATONE: De Gori, Bertoni, Castagnini, Monaco, Barbaro, Musiani (12’ st Mascanzoni), Pasotti (12’ st Merighi), El Abbassi, Rubino (17’ st Commissari), Fogli, Boschi. A disposizione: Tonini. All.: Geraci.

S. AGOSTINO: Costantino, Fiorini, Gasparetto, Cantelli (1’ st Zanon, 27’ st Guerzoni), D’Agata (38’ st Anane), Schiavon, Lodi, Roda, Lenzi, Gherlinzoni, Matta. A disposizione: Piazzi. All.: Cavallari.

Arbitro: Balzano di Rimini.

Rete: 6’ pt Boschi (M).

Note: ammoniti: El Abbassi (M), Lodi (S). Espulso: Barbaro (M) al 49’ st.

Vittoria di misura per il Medicina Fossatone contro il Sant’Agostino. Parte subito la squadra di casa e al 6’ passa in vantaggio: errore da rimessa laterale del Sant’Agostino, Boschi ne approfitta anticipando Gasparetto in area e colpendo col destro, Costantino non può nulla. Continua la spinta giallorossa e al 10’ arriva la chance di raddoppio: il piazzato battuto da Barbaro pesca Bertoni che, sul secondo palo, rimette in mezzo ma il tiro di Boschi a botta sicura viene rimpallato e dalla difesa. Passano quattro minuti e il Sant’Agostino ha la palla per pareggiare ma un prodigioso De Gori respinge sulla linea. Poco dopo la conclusione di Fogli, viene disinnescata da Costantino. Si abbassano i ritmi rispetto ad un primo quarto d’ora intensissimo e il Sant’Agostino, che colleziona tiri dalla bandiera ben sventati dalla difesa di casa, si affida a tentativi dalla distanza trovando un sempre sicuro De Gori. L’ultima chance della prima frazione arriva al minuto 41’ ma il calcio di punizione di Lodi, dai 25 metri, non si abbassa a sufficienza e termina alto. Termina la prima frazione e le squadre rientrano per l’intervallo. Anche nella ripresa, la prima occasione è per i padroni di casa ma il tiro di Barbaro da ottima posizione finisce alto. Alza il baricentro il Sant’Agostino alla ricerca del pareggio ma sbatte contro la perfetta fase difensiva giallorossa. Al minuto 25’ si accende Gherlinzoni ma il suo tiro, dai 20 metri, sbatte contro la traversa. Non cambia il risultato fino al triplice fischio ma, in pieno recupero, viene espulso Barbaro per un doppio giallo ravvicinato.