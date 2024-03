Eccellenza. Sbarbati: "E ora a Jesi per vincere. Il Chiesanuova punta ai playoff»

"Ai compagni di squadra ho detto che non ricordo di aver giocato una partita facendo così tanti errori". Lorenzo Sbarbati ci scherza su e può farlo benissimo dato che è reduce dalla prima doppietta con la maglia del Chiesanuova. E che i biancorossi, superando 3-1 il Montegiorgio, hanno aggiunto un altro capitolo ad una stagione spettacolare. Sul sintetico del "Sandro Ultimi" il collettivo di Mobili sta preparando la trasferta di Jesi, lo sta facendo con serenità ma anche con la determinazione e la meticolosità tipiche dell’allenatore portopotentino. Lo 0-0 nel recupero di mercoledì tra Osimana e Montefano non ha mutato le cose e pertanto il Chiesanuova si gode il terzo posto a 3 punti dai viola e domenica si misurerà contro una Jesina che, al contrario, è in grande flessione venendo da 4 sconfitte (ultime tre gare senza segnare) ed è al 12° posto con 12 punti in meno. "Credo che ormai la salvezza sia stata acquisita – afferma Sbarbati – e andremo al Carotti per vincere. L’obiettivo è cambiato, adesso sono i playoff". Magari ripartendo forte come col Montegiorgio? "Se facessimo sempre tre gol in mezzora andremo in serie D – scherza l’attaccante soprannominato squalo – di sicuro quando giochi contro una squadra in difficoltà devi cercare di metterla alle corde per far emergere le insicurezze". Domenica la prima doppietta in biancorosso, il modo migliore per chiudere un periodo non semplice? "Vero, conosco il mio fisico, so che quando mi fermo per dei problemi, faccio fatica a giocare bene finché non ritrovo la condizione. Ho scherzato con i compagni perché mi sono anche mangiato altre due reti e ho commesso lo svarione che ha provocato il loro gol. Fortuna che abbiamo vinto, altrimenti non ci avrei dormito per due notti".

Andrea Scoppa