Eccellenza. Scandicci, volata finale Rondine col Grassina

In Eccellenza dopo l’anticipo di ieri fra Fortis-Lastrigiana (1-0: rete di Masini), oggi, alle 14,30, si giocano le altre gare della 26ª giornata. Su tutti i campi della Regione verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Carmine Compagnini, presidente del Tribunale Federale Territoriale e della Corte di Appello Sportiva del Comitato Regionale Toscana. Queste le gare odierne.

Girone A

Sestese-Fucecchio. Arbitro: Casale di Siena. Con l’impegno di Coppa Italia in programma mercoledì, è probabile che la Sestese impieghi qualche juniores. Assente Manganiello con Piccini a disposizione.

Girone B

Scandicci-Affrico. Arbitro: Ventrone di Roma. La capolista Scandicci gioca il primo step decisivo per la volata finale affrontando l’Affrico al completo. Ospiti privi di Gori, rientrano Bertelli e il portiere Burzagli.

Antella-Castiglionese. Arbitro: Attanasio di Milano. Nell’Antella mancante solo di Arnetoli debutta in panchina il nuovo allenatore Iacobelli. Castiglionese priva di Berneschi.

Rondinella-Grassina. Arbitro: Sarchini di Firenze. Al "Bozzi" si gioca un match decisivo per i play off con la Rondine senza Gorfini, Di Blasio con Vezzi in dubbio. Nel Grassina assenti gli infortunati Caschetto e Baccini, con Parrini e Betti disponibili.

Signa 1914-Asta. Arbitro: Bulletti di Pistoia. Il Signa gioca un match importante per risalire verso una posizione di classifica più tranquilla. Rientrano Nocentini, Tesi e Giuliani, assente il bomber Lorenzo Tempesti infortunato.

Lanciotto Campi-Nuova Foiano. Arbitro: Iglio di Pistoia. Scontro diretto salvezza con i campigiani privi di Bambi sostituito da Rossi. Gli aretini senza Bonadonna.

G. Puleri