Eccellenza. Scontro al vertice, il Fratres Perignano ospita la capolista Cuoiopelli. Tuttocuoio in trasferta

E’ la giornata top del campionato questo 14° turno che ha in programma lo scontro fra le prime della classe. Da un lato la squadra dei Fratres Perignano che punta a fermare la corsa, al momento inarrestabile, della Cuoiopelli, squadra leader del campionato. "Una partita difficile – dice il ds biancorosso Stefano Costa – che andremo a giocare con molta umiltà però consapevoli che stiamo vivendo un bel momento. Siamo fiduciosi perché andiamo al completo, ad eccezione del difensore Colombini che purtroppo sarà fuori per qualche mese. La nostra fiducia ce la siamo conquistata sul campo, domenica dopo domenica, e stiamo andando oltre le previsioni iniziali. Ci aspettiamo un Perignano agguerrito che cercherà in tutti i modi di rallentare il nostro cammino". Da parte perignanese è il ds Ragoni a parlare del buon momento della sua squadra: "Abbiamo preparato la partita al meglio perché l’avversario merita tutto il rispetto per quello che sta facendo e anche la società si è adoprata per portare la giusta serenità nell’ambiente. Certo è che una nostra vittoria riaprirebbe un campionato che al momento è dominato dalla Cuoiopelli. Sarà sicuramente una bella e combattuta partita e se vinceranno i nostri avversari ci leveremo il cappello". Nella giornata da non trascurare la Geotermica che ospita la Pro Livorno. Per la compagine boracifera una occasione per incassare tre punti molto preziosi per la sua classifica. La Pro Livorno è una squadra certamente alla portata della Geotermica e una vittoria le consentirebbe di stare agganciati al gruppo play out e di conseguenza alla salvezza. Trasferta non proibitiva per il Tuttocuoio che però rischia di trovare a Pieve Fosciana una squadra affamata di punti. Entrambe le squadre vengono da due pareggi e, per la squadra di Ponte a Egola, visto lo scontro di vertice, è il momento giusto per continuare a sognare. Il secondo posto in classifica per i neroverdi non è occupato per caso e la partita odierna potrebbe dare nuovo impulso.

Pietro Mattonai