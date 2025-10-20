Eccellenza. Seconda sconfitta consecutiva per il Belvedere: la Larcianese ha vita facile

Seconda sconfitta consecutiva per il Belvedere. I rossoneri, infatti, nella settima giornata del girone A di Eccellenza sono stati battuti in trasferta dalla Larcianese per 3-1 e adesso occupano la nona posizione in classifica in coabitazione con Real Forte Querceta e Fucecchio. La squadra di Giallini, reduce dalla sfortunata sconfitta dello Zecchini con la Massese, è apparsa un po’ sottotono rispetto alle ultime partite giocate. Da considerare poi i tre infortuni che hanno condizionato il match, ovvero quelli di Blanchard, Faenzi e Borboryo. Tre stop di non poco conto, per una squadra che già sta lottando con alcune indisposizioni. Già a metà primo tempo i grossetani perdevano 2-0 non riuscendo a esprimersi come sempre. Nella ripresa, nel tentativo di recuperare, al 78’ giungeva la terza rete dei padroni di casa firmata da Ba. Qualche minuto dopo la rete di Carlotti su rigore che chiudeva le ostilità.

La classifica: Zenith Prato e Lucchese 13, Viareggio e Larcianese 12, Montespertoli e Sporting Cecina 11, Massese e Fratres Perignano 9, Fucecchio. Belvedere e Real Forte Querceta 8, Real Cerretese 7, Sestese 6, San Giuliano 5, Castelnuovo, Pro Livorno e Cenaia 3.