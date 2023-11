Eccellenza. Severa lezione per il Perignano. Primo ko in casa

FRATRES PERIGNANO

0

ZENITH PRATO

3

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Porcellini(11’st Ficarra), Bernardini, Petri, Mancini, Martinelli, Baggiani, Rosi(31’st Raffi), Zefi(43’st Bonni), Sciapi(35’st Vitillo). All.Cristiani.

ZENITH PRATO: Brunelli, Gonfiantini, Castiello(43’st Casini), Bagni(36’st Luka), Kouassi, Cela, Braccesi(36’st Moretti), Mari(42’st Diffini), Chiaramonti, Lunghi, Rosi(21’st Falteri). All. Settesoldi.

Arbitro: Buchignani di Livorno.

Marcatori: al 9’st Chiaramonti, al 25’st e 41’st Kouassi.

Note: al 10’st espulso Bernardini (somma ammonizione) e al 14’st Rosi (rosso diretto), entrambi del Perignano.

Perignano – I Fratres Perignano vengono sconfitti per la prima volta in casa, in questa stagione, con un risultato pesante. Un punteggio su cui hanno pesato in maniera sensibile, nel giro di pochissini minuti, le due espulsioni dei giocatori locali, Bernardini e Rosi, decretate dal direttore di gara quando ancora mancava mezz’ora al termine della partita. Da aggiungere che oggi i Fratres, causa infortuni, sono scesi in campo in formazione rimaneggiata. Proprio le assenze si sono fatte sentire e già nella prima parte della partita è stata la squadra ospite che ha saputo creare le occasioni migliori per portarsi in vantaggio. La superiorità di gioco si è concretizzata in avvio di ripresa, quando al 9’, Chiaramonti di testa ha deviato di testa in rete un cross di Castiello. Nei minuti successivi la compagine dei mister Cristiani rimane addirittura in nove per le due espulsioni e al 25’, gli ospiti vanno al raddoppio con un bel diagonale di Kouassi. Sciapi potrebbe ridurre lo svantaggio al 30’ su punizione respinta dalla barriera e un minuto dopo, al 31’, su calcio di rigore concesso per un fallo di mano in area ospite ma anche in questo caso si fa respingere il tiro da Brunelli. Nel finale di partita, a risultato ormai acquisito, c’è ancora gloria per gli ospiti che fanno tris, secondo gol personale, con Kouassi. Per il Perignano una brutta sconfitta che, a causa delle espulsioni, avrà ripercussioni sulla prossima di campionato.

PM