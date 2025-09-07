Eccellenza, sfida a Urbino. Prima trasferta per la Fermana

Prima trasferta, una delle più lunghe di questa stagione, per la Fermana di Augusto Gentilini oggi a Urbino. Un quadro tutto da dipingere ancora la Fermana che ha quasi delineato la propria rosa in maniera definitiva (manca solo un attaccante centrale, come confermato da mister e ds) ma deve ancora rodare tutti i meccanismi essendo partita molto in ritardo rispetto alle avversarie. E sulla sua strada non certo la più semplice delle avversarie. L’Urbino è la classica squadra di Eccellenza: solida e complicata da affrontare, giovane nell’età media (poco sopra i 21 anni) con elementi tutti di categoria e che in panchina ha un tecnico come Nico Mariani che conosce benissimo questo girone. L’ultima volta ad Urbino per la Fermana fu un test amichevole agostano: stagione 2021-2022, uno degli ultimi test prima dell’avvio in Serie C e a guidare la Fermana era Maurizio Domizzi. Ora tutto è cambiato, si parla di Eccellenza, campionato dilettantistico e ci sono subito punti pesanti in palio. Fermana che si presenterà avendo praticamente tutti a disposizione per il 4-2-3-1 di Gentilini. Da vedere se Rodriguez, in campo nel test con l’usa Fermo, sarà rischiato dall’inizio o al fianco di Kieling in difesa ci sarà Scanagatta. I due under saranno gli esterni bassi con possibilità di esordio dall’inizio a destra per Bartolocci appena arrivato e con il 2007 Malafronte sul lato opposto, Raccichini ben saldo tra i pali. In mediana e davanti solo over: Marin e Rogerio in mezzo mentre Petronelli, Cicarevic e Guti agiranno alle spalle di Solmonte. Fermana che non sarà sola visto gli Ultras, come anticipato in pre campionato, in trasferta saranno presenti, disertando invece le gare casalinghe. Il loro messaggio social è stato chiarissimo: ritrovo alle ore 13 e partenza alla volta di Urbino. Inizia un cammino lungo per la Fermana con staff e squadra chiamati a concentrarsi in campo e lasciare le questioni extracampo lontano da loro. C’è anche un nuovo team manager come anticipato ieri e si tratta di Carlo Albanese che ormai da qualche giorno è già a contatto con squadra e staff tecnico, fase di conoscenza con il mondo Fermana avviata dunque. Ma si attendono anche altre indicazioni su coloro che lavoreranno dietro le quinte (chi si occuperà di segreteria e dei rapporti con la stampa ad esempio) importanti per far girare al meglio la macchina. Prima di tuffarsi in un’altra settimana importante per le scadenze inerenti all’omologa c’è però un Urbino che decisamente non farà sconti ai canarini. Gara affidata al signor Eletto di Macerata, si gioca alle 15,30. Fermana (4-2-3-1): Raccichini; Bartolocci, Kieling, Scanagatta (Rodriguez), Malafronte; Marin, Rogerio; Petronelli, Cicarevic, Guti; Solmonte. All. Gentilini

Roberto Cruciani