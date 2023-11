Eccellenza, sfuma l’aggancio in vetta. La Civitanovese pareggia ancora

MONTEGRANARO

0

CIVITANOVESE

0

MONTEGRANARO (5-3-2): Taborda; Foresi, Di Biagio (11’st Merzoug), Pagliarini, Ruggeri, Tinazzi (50’st C. Tissone); Rozzi, F. Tissone, Capponi (11’st Cicconetti); Tonuzi (30’st Perpepaj), Radojicic (11’st Morales). A disp. Mallozzi, Corrado, Bruffa, Giuggioloni. All. Barone (Marinelli squalificato).

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Testa; Candia, Passalacqua, De Vito (46’st Ballanti), Pasqualini; Visciano, Domizi; Becker (24’st Brunet), Bagnolo (11’st Strupsceki), Mangiacapre (19’st Guedak); Paolucci (16’st Spagna). A disp. Cannella, Cosignani, Ruggeri, Ercoli. All. Alfonsi.

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Note: spettatori 700 circa, oltre 500 da Civitanova. Ammoniti Ruggeri, F. Tissone, Rozzi, Merzoug, Mangiacapre, Bagnolo, Guedack. Ang 2-1, rec. 1’pt e 6’st.

Secondo pareggio a reti bianche per la Civitanovese, che al Ferranti di Porto Sant’Elpidio non passa contro un roccioso e poco timido Montegranaro. I rossoblù falliscono così l’occasione di agganciare la capolista Urbino, ma guadagnano un punto sul Chiesanuova, centrando il settimo risultato utile consecutivo dopo cinque vittorie ed il pareggio di domenica scorsa contro il Montegiorgio. L’allenatore rossoblù Sante Alfonsi recupera Becker, che parte nella formazione titolare, e Stefano Spagna, subentrato nella ripresa, mentre i veregrensi devono fare a meno di Kukic, Zaffagnini e Jallow. Il tecnico rossoblù cambia quattro titolari su undici con l’inserimento dal primo minuto dei difensori De Vito e Candia, delle punte Mangiacapre e Paolucci. La retroguardia adriatica continua a distinguersi per solidità, infatti dopo otto giornate ha subito solo 4 reti. Almeno nel primo tempo la difesa rossoblù non rischia nulla, se non l’incursione di Tonuzi (39’) che dal limite dell’area conclude oltre la traversa. In fase offensiva, però, la formazione del patron Profili combina ben poco e le uniche conclusioni sono di Domizi: il mediano al 20’ si fa respingere dall’ex Taborda e al 22’ getta alto su palla rimpallata.

Il match si fa vivo nella ripresa, quando il Montegranaro mostra più spavalderia. Al 9’ Passalacqua è attentissimo su Radojicic nell’area piccola, con la palla che termina in corner, mentre al 27’, sugli sviluppi di una punizione, l’inzuccata di Tonuzzi si perde di poco a lato. Nell’ultima parte di gara, la Civitanovese alza i ritmi con gli ingressi di Strupsceki, Brunet e Spagna, tuttavia il gol non arriva. Al 32’ Spagna penetra in area, ma nel concludere allarga troppo la mira e l’occasione sfuma. Lo stesso centravanti, al 36’, scodella in mezzo, Brunet non arriva alla deviazione di testa.

Ora i rossoblù devono preparare la sfida di domenica quando giocheranno a Villa San Filippo contro la Sangiustese Vp, una partita che nasconde diverse insidie contro una formazione alla ricerca di punti.

Francesco Rossetti