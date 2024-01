Eccellenza. Si accende il Bartolozzi. Scandicci-Signa show

Per il campionato di Eccellenza oggi si giocano le gare della 2ª giornata di ritorno del girone A e quelle della 3ª del girone B. Queste le partite in programma alle 14,30.

Girone A

Lanciotto Campi-Zenith Prato (all’andata 1-0: Bini) arbitro: Biagini di Lucca. Con il recupero di Verdi l’allenatore Secci affronta la sfida con i pratesi con la squadra al completo.

Girone B

Scandicci-Signa 1914 (all’andata 2-0: Del Pela doppietta) arbitro: Giovanili di Arezzo. Al "Bartolozzi" va in scena una sfida di alta classifica fra le due squadre che mirano ai play off. Scandicci privo di Menini, Vezzi, La Rosa e Giacomoantonio. Mentre nel Signa non ci saranno per infortunio Capochiani, Alesso, Nencini, Becagli e Bianchi. La società ha ingaggiato il difensore Giulio Tesi (2003) ex Agliana.

Lastrigiana-Siena (1-2: Morelli, Boccardi, autorete) arbitro: Macca di Pisa. Con i molti tifosi al seguito della capolista Siena, la società del presidente Vignolini ha optato di giocare la partitissima nel tradizionale stadio di Lastra a Signa che ha una capienza maggiore. Al tecnico di casa Gambadori mancheranno D’Alessandro, Borselli e Del Colle. Il Siena recupera Morosi, Bertelli e forse anche Granado.

Asta-Audax Rufina (0-0) arbitro: Argenti di Grosseto. Per questa trasferta i bianconeri di Diotaiuti saranno privi di Campagna e Lanzini.

Pontassieve-Baldaccio Bruni (1-2: Pareggi, Mercuri, Boriosi) arbitro: Marino di Pisa. Pontassieve se ci sei batti tre colpi che sono indispensabili per affrontare il prosieguo con più ottimismo, altrimenti…

Rondinella-Colligiana (0-1:Donati) arbitro: Giusti di Livorno. Al "Bozzi" saranno di fronte due ottime squadre che ambiscono a stare nei piani alti. La Rondine dopo il turno di sosta forzato è pronta a tornare a brindare anche senza Caparrini e Fantechi; rientra Mazzolli dalla squalifica.

Firenze Ovest-Foiano (0-3: 2 Betti, Adami) arbitro: Zangara di Palermo. L’Ovest di Gardellin privo di Nieri vuole incamerare altri tre punti per sperare.

Riposa Fortis Juventus.

G. Puleri