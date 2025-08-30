Eccellenza Si alza il sipario sul campionato

Con le gare della prima giornata, comincia domani pomeriggio, alle 17.30, il campionato di Eccellenza. Il girone B, quello nel quale sono inserite le 5 formazioni del Ravennate, torna ad essere un raggruppamento ‘speciale’. Come capitò al Ravenna nel 2001-02 (ammesso in sovrannumero), e di nuovo nel biennio 2013-15, ora tocca alla Spal – formalmente Ars et Labor Ferrara – fallita, scomparsa dal calcio professionistico e costretta a ripartire dal massimo campionato regionale. Sono dunque gli estensi i candidati n.1 alla promozione. La presenza della Spal costituisce uno stimolo supplementare e un motivo per fare cassetta, visto il trasporto e i numeri del tifo spallino (oltre 3.000 i presenti al ‘Mazza’ per il derby di Coppa Italia contro il Mesola, vinto 2-1 al 96’).

Comacchiese-Russi. È subito un battesimo di fuoco quello che tocca al Russi del confermatissimo tecnico Ferrario, nella tana della matricola estense guidata in panchina dal ‘mago’ Candeloro. I falchetti freschi di festeggiamenti per i 100 anni di storia, ripartono dal brillante 6° posto della passata stagione, caratterizzata da un girone di ritorno in grande stile. Confortante l’1-1 di Coppa contro il Cava Ronco Forlì.

Sant’Agostino-Sanpaimola. La formazione di San Patrizio inaugura il 9° campionato consecutivo di Eccellenza con un organico profondamento rinnovato. Il debutto in Coppa Italia non è stato fortunato (ko 2-4 contro il Massa Lombarda). Col Sant’Agostino, il bilancio degli 11 scontri diretti è in rosso (2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Solarolo-Medicina Fossatone. Ripetere l’ottimo campionato dello scorso anno (9° posto da matricola) non sarà facile, ma è l’obiettivo. Da cancellare c’è intanto il ko casalingo 1-3 di Coppa Italia contro il Faenza. Da infrangere c’è pure il tabù della tradizione negli scontri diretti col MediFossa (2 pareggi e 3 sconfitte).

Cava Ronco Forlì-Massa Lombarda. Per i bianconeri che, per la regia, si sono affidati a Gadda, c’è subito da affrontare un osso duro e ambizioso come il team forlivese. La tradizione è comunque favorevole (2 pareggi e 3 vittorie). I padroni di casa invece si sono affidati invece alla concretezza del bomber Salomone, nelle ultime 4 stagioni al Russi.

Mesola-Faenza. Dopo la miracolosa salvezza al playout dello scorso campionato, i manfredi si sono rinforzati con l’obiettivo di non correre rischi. Il debutto in Coppa è stato incoraggiante, ma anche il Mesola non ha sfigurato contro la Spal. Favorevole è la tradizione degli scontri diretti (4 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta).