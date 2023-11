Eccellenza, si gioca oggi Terranuova-Foiano per i quarti di Coppa Italia. Becattini-Zacchei per la semifinale

Derby di Coppa Italia in questo mercoledì. Al "Mario Matteini" di Terranuova Bracciolini ecco alle 18 i padroni di casa contro il Foiano. L’ennesimo derby di una stagione ricca di emozioni, una partita che vale i quarti di finale della manifestazione e che quindi metterà in palio un pass per la semifinale. Il Terranuova proverà a sfruttare ovviamente il fattore campo e pubblico contro gli amaranto. I ragazzi di Becattini vogliono cancellare il ko per 3-1 patito domenica scorsa in casa dello Scandicci che tiene per adesso fuori dal trenino playoff i biancorossi. Voglia di rivalsa anche per il Foiano di Zacchei. Gli amaranto hanno pareggiato per 0-0 il derby della Valdichiana contro la Castiglionese, e la vittoria manca ormai dal 29 ottobre, esattamente un mese fa in casa dello Scandicci. A questo punto della manifestazione difficile fare pronostici con entrambe le formazioni che daranno il massimo per provare a strappare il pass. Il regolamento prevede in caso di parità al 90’ due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Le altre partite sono Fratres Perignano-Valdinievole Montecatini, Massese-Sporting Cecina e Scandicci-Firenze Ovest. Le semifinali sono in calendario il 13 dicembre e potranno essere disputate entro il 17 gennaio.