Eccellenza. Si tratta per la Civitanovese. Il club ora può passare di mano

Maggiore disponibilità. Questa la posizione che nelle ultime ore avrebbe fatto registrare Mauro Profili, attuale patron rossoblù, nel contesto della trattativa aperta con l’imprenditore laziale Davide Ciaccia. È ancora difficile parlare di intesa vicina tra le parti, tuttavia la sensazione di ieri era che Profili potesse presentare i documenti richiesti da Ciaccia, ex presidente di Teramo e Atletico Terme Fiuggi, prima della fatidica data del 10 luglio e con questo facilitare il buon esito dell’operazione. I recenti sviluppi mostrerebbero quindi un presidente più disponibile a trattare e a venire incontro alle richieste della controparte, anche se poi tutto potrebbe essere ribaltato da un momento all’altro.

Ciaccia sabato sera aveva lamentato proprio una situazione di eccessivo ritardo, da parte dell’attuale proprietà, nel presentare i documenti. Ma ora c’è chi è pronto a sostenere che le parti siano così vicine da poter chiudere un accordo in tempi brevi. Tuttavia, considerando le difficoltà che finora hanno riguardato questa vicenda è bene restare molto cauti e avere qualche dubbio su tale tesi. In ogni caso, un incontro si è svolto mercoledì sera in un locale di San Benedetto, ma non è chiaro che vi abbia partecipato. Molto probabilmente c’erano lo stesso Profili e Vincenzo Lotorto, quest’ultimo è l’ex vicepresidente rossoblù che ha raggiunto un accordo preliminare con Ciaccia per la cessione del 25% delle quote del club. È proprio in questa occasione che patron Profili potrebbe essersi dimostrato più morbido e aperto su certe posizioni.

Intanto prosegue la contestazione della tifoseria organizzata nei confronti dello stesso Profili. Altri striscioni che lo invitano ad abbandonare il club sono comparsi nei pressi di alcune rotatorie cittadine, nella mattinata di ieri.

f.r.