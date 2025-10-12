Eccellenza. Signa-Rondinella promette scintille

Dopo gli anticipi di ieri del girone B di Eccellenza, Grassina-Lastrigiana (1-0, rete di Calzolai; con questa vittoria rossoverdi in testa) e Sansovino-Castiglionese (2-1), oggi si disputano le altre partite della 5ª giornata in programma alle ore 15.

Girone A

Sestese-Viareggio Calcio (arbitro: Ascione di Torre del Greco). Al "Torrini" si gioca un big-match importante con la Sestese che mira alla prima vittoria stagionale. Assenti Burato per squalifica e Giorgio Roby per infortunio; ospiti privi di Gabrielli, Belluomini e Purro.

Girone B

Antella 99-Colligiana (arbitro: Boeddu di Prato). Con Alessio Sireno in panchina subentrato al posto di Iacobelli, l’Antella è alla ricerca della 1° vittoria casalinga. Un cambio di guida necessario per spronare il potenziale di una rosa ritenuta competitiva per tornare a lottare per le posizioni di vertice. Ai bomber Chiaramonti, Geraci, Keqi e all’ex Palaj, il compito del gol. Assente solo Nizzoli; ospiti privi di Mariani.

Signa 1914-Rondinella (arbitro: Fatticcioni di Carrara). Il Signa che ha due punti in classifica, vuole conquistare la prima vittoria. Assente Pietro Tempesti, incerto Tesi; mentre il difensore Andrea Dianda (’07) non fa più parte della rosa. Per la Rondinella che viaggia a punteggio pieno, il compito non si presenta facile. Assente Saccardi, ma sarà a disposizione il nuovo acquisto, Giole Zellini (2000), centrocampista ex Figline e Sansovino.

Lanciotto Campi-Affrico (arbitro: Subhan di Pontedera). Campigiani tranne Esposito Goretti sono al completo. Ospiti con qualche dubbio da sciogliere prima della gara.

Certaldo-Figline 1965 (arbitro: Taouili di Vicenza). Con il rientro di Donatini che rafforza il centrocampo, il Figline di Mocarelli affronta con attenzione la trasferta di Certaldo.

G. Puleri